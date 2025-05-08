Синоптик Вильфанд: дожди и температура ниже нормы ожидаются в Москве с 10 по 12 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве с 10 по 12 мая ожидается небольшой дождь и температура на 5–6 градусов ниже климатических характеристик. Об этом в беседе с ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура ночью будет в диапазоне от 0 до плюс 5 градусов, днем – плюс 9–14. На 5, даже 6 градусов такая температура ниже нормы. Потому что норма-то повышается в мае, а температура остается такой же", – пояснил синоптик.

Как отметил Вильфанд, приближение к норме стало бы позитивным фактором, однако пока этого не просматривается по расчетам.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец не исключил мокрый снег и дожди в столице 9 мая. В Подмосковье возможны заморозки до минус 2 градусов.

Прохладная погода в Москве может продлиться до 12 мая. Температура воздуха будет примерно 11–13 градусов. Однако в середине мая ожидается потепление – 15–17 мая воздух прогреется до 16–17 градусов.