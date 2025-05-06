Синоптик Тишковец: 9 мая в Москве не исключен мокрый снег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В День Победы в Москве возможны кратковременные дожди, а также не исключен мокрый снег, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Согласно его прогнозу, в среду и четверг, 7 и 8 мая, погода в столице будет неустойчивой, однако обойдется без осадков. В ночное время столбики термометров будут варьироваться от 0 до плюс 5 градусов, а днем температура поднимется до 9–14 градусов тепла.

"В День Победы синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона: ожидается переменная облачность и без осадков", – рассказал синоптик в эфире радио Sputnik.

Ночью температура воздуха поднимется не выше плюс 5 градусов, а в Подмосковье возможны заморозки до минус 2 градусов, уточнил метеоролог, добавив, что уже утром воздух прогреется до 4–9 градусов.

В течение дня, продолжил Тишковец, столбики термометров не опустятся ниже 10 градусов тепла, что будет соответствовать климатической норме для апреля.

Погода останется изменчивой и в оставшиеся майские выходные, отметил он. В субботу, 10 мая, ситуация будет схожа с той, что прогнозируется в пятницу, 9 мая. В воскресенье, 11 мая, мегаполис накроют обильные дожди, а температура воздуха составит 8 градусов тепла.

"Май вернется в климатическое русло только во второй половине месяца", – заключил Тишковец.

Минувшей ночью в столичном регионе были зафиксированы заморозки. На западе Подмосковья температура опустилась ниже 0 градусов, на севере – приблизилась к 0.

В Москве на ВДНХ температура опустилась до плюс 2,6 градуса, в Бутове – до 1,2, а на Балчуге – до 2,9 градуса. При этом снег в регионе не наблюдался, однако фиксировались кратковременные дожди.

