Погода 9 мая в столице будет соответствовать 9 мая 1945 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Погода 9 мая в Москве будет соответствовать той, что фиксировалась 80 лет назад, 9 мая 1945 года. Об этом в беседе с RT заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Тогда в Москве утром было 2,8 градуса, а днем – всего лишь 7,5 градуса", – отметил синоптик.

При этом погода 5-го числа в некоторой степени станет прообразом того, что ждет жителей столичного региона всю неделю. Аномально жаркой погоды не будет, так как средняя температура в эти дни будет на 4 и 6 градуса ниже нормы. Причем в ночь на 6 и 9 мая в Подмосковье не исключены заморозки, поделился Шувалов.

Значительные осадки могут пойти 8 мая. Но в праздничный день, 9-го числа, существенных дождей не прогнозируется. Небольшие осадки могут выпасть в городе уже 10 и 11 мая. При этом температура будет находиться в диапазоне от 9 до 12 градусов.

Ранее синоптики заявляли, что вероятность выпадения мокрого снега в Москве в ночь на 6 мая крайне мала. В это время в столице ожидается до 2 миллиметров осадков. При этом температура воздуха на уровне 1,5 километра от поверхности Земли действительно может упасть до 6 градусов, что в теории может стать причиной выпадения мокрого снега в некоторых районах, допускали специалисты.

