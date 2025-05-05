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05 мая, 14:46

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Синоптик Позднякова: вероятность выпадения мокрого снега в Москве в ночь на 6 мая мала

Синоптик исключила вероятность мокрого снега в столице в ночь на 6 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вероятность выпадения мокрого снега в Москве в ночь на 6 мая крайне мала, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Согласно ее прогнозу, в этот период в столице возможен небольшой кратковременный дождь. Ожидаемое количество осадков – до 2 миллиметров.

"Уже потом, предстоящей ночью, температура воздуха на уровне 1,5 километра может понизиться до минус 6, что, конечно, является объективным аргументом, чтобы прогнозировать где-то мокрый снег", – уточнила синоптик в беседе с Агентством "Москва".

В течение текущей недели в мегаполисе также ожидается понижение температуры. С 6 по 8 мая будет облачно, а максимальное значение температуры составит 13 градусов.

При этом в пятницу, 9 мая, столбики термометров покажут от 9 до 11 градусов тепла. Однако после обеда могут быть кратковременные дожди. Температура в Москве вернется к норме только в середине мая.

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