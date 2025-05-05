Столичных водителей попросили не выезжать на летней резине из-за дождя и снега

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей не выезжать на летней резине или отложить поездки по улицам Москвы в период с 21:00 понедельника, 5 мая, до 06:00 вторника, 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 6 мая в Москве возможен дождь, мокрый снег и местами сильный ветер. В связи с этим водителям порекомендовали быть осторожнее на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Кроме того, автомобилистов призвали избегать резких маневров, держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств и соблюдать скоростной режим.

"Так поездка будет безопасной для всех участников дорожного движения", – отметил столичный Дептранс.

В департаменте напомнили, что ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД постоянно следят за ситуацией на дорогах. Также водителей попросили в случае поломок знаков или светофоров звонить по номеру 3210.

Из-за неблагоприятных погодных условий в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в Москве с 00:00 до 07:00 среды, 7 мая, а в Подмосковье – с 23:00 вторника, 6 мая, до 07:00 среды, 7 мая.

В Гидрометцентре России также не исключили заморозки до минус 1 градуса. Температура воздуха вернется к нормальным значениям лишь в середине мая.

