Оранжевый уровень погодной опасности объявлен из-за заморозков в столичном регионе

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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за заморозков до минус 1 градуса. Об этом сказано на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать в Москве с 00:00 до 07:00 среды, 7 мая, а в Подмосковье – с 23:00 вторника, 6 мая, до 07:00 среды, 7 мая.

Кроме того, мокрый снег, дождь и сильный ветер прогнозируется в Москве с 21:00 понедельника, 5 мая, до 06:00 вторника, 6 мая.

"В северных районах налипание мокрого снега на провода и деревья. Местами ветер порывами до 15 метров в секунду", – предупредили в МЧС и призвали горожан и гостей столицы быть внимательными на улице в непогоду.

При этом в комплексе городского хозяйства Москве ранее сообщали, что ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Граждан попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Возможны кратковременные дожди. Днем в понедельник, 5 мая, в Москве ожидается до 16 градусов тепла, а в Подмосковье – до плюс 18 градусов. Температура воздуха вновь начнет соответствовать климатической норме в Москве лишь в середине мая.

