Столичное управление МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 3 и 5 мая

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В столице в период с 3 по 5 мая ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом пишет пресс-служба столичного управления МЧС.

Из-за ожидаемой непогоды в МЧС призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра, а находясь за рулем автомобиля – быть внимательными и парковаться только в безопасных местах.

При этом в столичном Дептрансе призвали автолюбителей соблюдать на дорогах дистанцию и скоростной режим. Также гражданам посоветовали не отвлекаться на телефон во время движения.



"Если увидите сломанный знак или светофор, звоните с мобильного по номеру 3210", – добавили в департаменте.

Ранее синоптики рассказывали, что температура воздуха в Москве станет соответствовать климатической норме только в середине мая.

4-го числа вечером будет от 1 до 6 градусов тепла, а днем будут кратковременные дожди. В столице немного потеплеет, до 20 градусов. Но улучшение погоды будет недолгим. 5 мая начнет прорываться холодный фронт, ночью будет от 6–11 градусов, а днем – 10–15 градусов.

