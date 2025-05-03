"Россети" назвали аварию в энергосистеме Подмосковья одной из крупнейших за 15 лет

Фото: телеграм-канал "Россети Московский регион"

Авария в энергосистеме Подмосковья стала одной из крупнейших за последние 15 лет, заявил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор в интервью телеканалу "360".

Он обратил внимание, что воздействие циклона привело к тому, что специалисты оказываются вынуждены не только восстанавливать, но и выстраивать новые линии электропередачи заново.

При этом предполагается, что электроснабжение на территории Подмосковья удастся полностью восстановить к вечеру субботы, 3 мая. Пятигор подчеркнул, что для этого прилагаются все усилия.

В ночь на 2 мая в Московской области выпало от 21 до 25 миллиметров осадков в разных районах. Эти показатели соответствуют 35% от месячной нормы осадков.

По последним данным, из-за аномальных погодных условий доступа к электричеству не имеют свыше 18 тысяч человек. Отключенными остаются 348 населенных пунктов региона.

Тем не менее, к утру 3 мая удалось восстановить работу свыше 2,5 тысячи энергообъектов в Подмосковье. Энергетики ввели в работу 2 507 энергообъектов, устраняя последствия снегопада с сильным ветром. Среди них – 2 318 трансформаторных подстанций, 183 линии электропередачи, два крупных центра питания, четыре подстанции 35 киловольт.