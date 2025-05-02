Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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02 мая, 17:55

Общество

Оранжевый уровень опасности из-за заморозков объявлен в столичном регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за заморозков с 21:00 2 мая до 07:00 3 мая. Предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, в ночные и утренние часы местами в столице возможны заморозки до минус 1 градуса. Тогда как в Подмосковье температура может опуститься до 3 градусов мороза.

В связи с низкими температурами 3 мая на дорогах города возникнет гололедица, но в дневные часы потеплеет до 13 градусов.

В воскресенье, 4 мая, вечером температура воздуха будет варьироваться от 1 до 6 градусов. При этом в дневное время пройдут кратковременные дожди, а воздух прогреется до 15–20 градусов.

Однако улучшение погоды будет недолгим. Ожидается, что температура в Москве вернется к норме только в середине мая.

В Москве выпало две трети месячной нормы осадков

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