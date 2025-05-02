Синоптик Тишковец: температура воздуха в Москве вернется в норму только в середине мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве вновь начнет соответствовать климатической норме только в середине мая, заявил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным синоптика, в воскресенье, 4 мая, вечером температура воздуха будет варьироваться от 1 до 6 градусов. При этом в дневное время пройдут кратковременные дожди, а воздух прогреется до 15–20 градусов. Тем не менее улучшение погоды будет недолгим.

"В понедельник, 5 мая, начнет прорываться холодный фронт, зарядят ливни, ночью – 6–11 градусов, днем – 10–15 градусов. Во вторник распогодится, ночная температура минус 1 – плюс 4, в середине дня 9–14 градусов тепла", – отметил Тишковец.

При этом, подчеркнул он, 7 мая днем пройдет небольшой дождь, а температура воздуха составит 10–15 градусов. На следующий день в зоне холодной фронтальной системы ожидаются интенсивные ливни. Ночью похолодает до 1–6 градусов, однако днем температура поднимается до 11 градусов.

В ночь на 2 мая в Москве выпало 14 миллиметров снега, что соответствует 22% от месячной нормы осадков для мая. Такие данные были зафиксированы на метостанциях на ВДНХ и Балчуге. При этом в Тушино выпало 11 миллиметров снега.

При этом еще вечером 1 мая снегопад побил рекорд 116-летней давности. До этого максимальное количество осадков в эту дату было зафиксировано в 1909 году. Тогда в столице за метеорологические сутки выпал 21 миллиметр снега.