МЧС предупредило о заморозках до минус 6 градусов в Московском регионе

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Жителей Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской областей, а также Москвы и Подмосковья предупредили о заморозках до минус 6 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 1 по 3 мая водителям посоветовали снизить скорость на дорогах и держать дистанцию, а также избегать резких маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями.

Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких, при необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия 8 (495) 637-31-01", – сказано в сообщении ведомства.

В период майских праздников в Москве ожидаются аномально холодная погода и порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, 1 и 2 мая в столице может выпасть около половины месячной нормы осадков.

Пик дождей придется на вторую половину 1 мая. Тогда выпадет от 18 до 23 миллиметров осадков. В связи с этим в Московском регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности. По этой причине москвичей призвали пересесть на городской транспорт.

