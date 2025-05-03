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03 мая, 11:23

Общество

"Россети" восстановили работу более 2,5 тыс энергообъектов в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

"Россети – Московский регион" к утру 3 мая восстановили работу свыше 2,5 тысячи энергообъектов в Подмосковье. Об этом компания сообщила в телеграм-канале.

Энергетики ввели в работу 2 507 энергообъектов, устраняя последствия снегопада с сильным ветром. Среди них – 2 318 трансформаторных подстанций, 183 линии электропередачи, два крупных центра питания, четыре подстанции 35 киловольт. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

По последним данным, свыше 18 тысяч человек остаются без электричества в Подмосковье. Отключенными остаются 348 населенных пунктов региона.

В ночь на 2 мая в Московской области выпало от 21 до 25 миллиметров осадков в разных районах. Эти показатели соответствуют 35% от месячной нормы осадков.

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