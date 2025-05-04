Синоптик Вильфанд: 9 мая в Москве ожидается до 15 градусов и без существенных осадков

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Температура воздуха в День Победы в Москве составит 10–15 градусов. При этом существенных осадков не прогнозируется, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Однако температура 9 мая будет оставаться ниже нормы на 3 градуса, указал эксперт.

Ветер в столице в этот день будет дуть в северном направлении. При этом в ночь на 9 мая специалисты прогнозируют 1–6 градусов тепла.

Температура воздуха в Москве вновь начнет соответствовать климатической норме только в середине мая, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В частности, по его данным, 7 мая днем пройдет небольшой дождь, а температура воздуха составит 10–15 градусов. На следующий день в зоне холодной фронтальной системы ожидаются интенсивные ливни.