До 16 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Москве 5 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 14 до 16 градусов тепла установится в Москве в понедельник, 5 мая, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. В Подмосковье – от 13 до 18 градусов тепла, также возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный с порывами от 6 до 11 метров в секунду, местами они могут достигнуть 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили, что в Москве ожидаются грозы с сильным ветром с 5 по 11 мая. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. При этом ожидается и волна березовой пыльцы.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что воскресенье, 4 мая, стало самым теплым днем с начала месяца. На базовой метеостанции на ВДНХ термометры поднялись до 18,2 градуса. На Балчуге воздух прогрелся до 17,9 градуса.