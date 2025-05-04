Сильный ветер сохранится в Москве 5 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В понедельник, 5 мая, в Москве ожидается сильный ветер, который сохранится в течение суток. Его порывы могут достигать 16 метров в секунду, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Жителей призвали быть осторожными, не укрываться под деревьями и не находиться около шатких конструкций. Автомобилистам рекомендовали следить за дорожной ситуацией и не оставлять транспортные средства вблизи деревьев и линий электропередачи.

Между тем в некоторых районах города вечером 4 мая прогнозируется дождь с грозой. Порывы ветра при этом могут достигать 17 метров в секунду.

В четверг и пятницу, 1 и 2 мая, в столице выпало 43 миллиметра осадков, или 69% от месячной нормы, рассказала ранее синоптик Татьяна Позднякова. Она уточнила, что такого в городе не было никогда. Раньше самыми дождливыми считались 1 и 2 мая в 1962 году, когда выпало 24,2 миллиметра осадков.