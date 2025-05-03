Климатологи зафиксировали учащение экстремальных погодных явлений

Снег в апреле, ливни в январе и 20 градусов весной – погодные аномалии все чаще становятся нормой. Ученые напрямую связывают это с глобальным потеплением. Климатологи отмечают: средняя температура на планете уверенно растет, а вместе с ней – частота экстремальных явлений.

Наводнения, ураганы и засухи происходят все чаще в Европе, США и Азии. Таяние ледников ускоряется, уровень Мирового океана стабильно растет. В зоне риска – десятки прибрежных городов, включая Петербург и Владивосток.

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