Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 09:45

Общество

Климатологи зафиксировали учащение экстремальных погодных явлений

Климатологи зафиксировали учащение экстремальных погодных явлений

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Снег в апреле, ливни в январе и 20 градусов весной – погодные аномалии все чаще становятся нормой. Ученые напрямую связывают это с глобальным потеплением. Климатологи отмечают: средняя температура на планете уверенно растет, а вместе с ней – частота экстремальных явлений.

Наводнения, ураганы и засухи происходят все чаще в Европе, США и Азии. Таяние ледников ускоряется, уровень Мирового океана стабильно растет. В зоне риска – десятки прибрежных городов, включая Петербург и Владивосток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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