FT: Китай хочет углубить экономические связи с ЕС на фоне торговой войны с США

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Китай из-за высоких американских пошлин ищет другие рынки, поэтому планирует углубить экономические связи с Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщает радио КП со ссылкой на публикацию Financial Times (FT).

По данным собеседников СМИ, за последние недели Пекин отправил свои делегации в столицы европейских государств, чтобы оценить интерес Европы к инвестициям в Китай.

При этом европейские источники утверждают, что ЕС мало что может предложить китайским делегациям, так как многие фирмы якобы не склонны инвестировать в КНР. Также в Евросоюзе опасаются стать площадкой для демпинга (продажа товаров по специально заниженным ценам) китайских товаров, которые не были отправлены в США.

В начале апреля Соединенные Штаты ввели пошлины и зеркальные тарифы для практически всех стран мира, включая Китай. В результате нескольких повышений тарифов пошлины на китайские товары в США выросли до 145%, тогда как в КНР тарифы на импорт из США составили 125%.



Американский президент Дональд Трамп уверен, что благодаря пошлинам в стране начали снижаться цены на почти все товары, включая бензин и продовольствие. При этом в торговом споре Вашингтона и Пекина мяч находится на стороне КНР, так как торговая сделка больше нужна именно Китаю, уверен Трамп.

