Белый дом опроверг сообщения о повышении всех тарифов на товары КНР до 245%

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В Белом доме опровергли информацию о том, что все тарифы на китайские товары будут повышены до 245%. Облагаться пошлиной выше 145% будут лишь отдельные категории продукции.

"Вот разбивка тарифов, которая грозит Китаю: 125% взаимный тариф, 20% тариф для решения кризиса фентанила. Тарифы раздела 301 (закона о торговле 1974 года. – Прим. ред.) на определенные товары от 7,5 до 100%", – говорится в сообщении в соцсети X.

Ранее сообщалось, что американская администрация может ввести пошлины в отношении импорта из Китая в размере 245% из-за обострения торгового конфликта. К настоящему времени пошлина достигла отметки в 145%, а ответные тарифы КНР составляют 125%.

При этом СМИ считают, что действия Трампа обречены на провал. Внешняя политика США зависит от рынка госдолга, что ограничивает возможности повышать тарифы, а Китай хорошо подготовлен к экономическому противостоянию и может заменить американский спрос внутренним.