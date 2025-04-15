Белый дом: Трамп считает, что в торговом споре "мяч на стороне" Китая

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Президент США Дональд Трамп считает, что торговом споре с Китаем мяч находится на стороне Пекина, так как сделка больше нужна ему. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

"Президент четко обозначил свою позицию в отношении Китая. Хотя у меня есть дополнительное заявление, которым он только что поделился со мной в Овальном кабинете. Мяч находится на китайской стороне", – сказала Ливитт, добавив, что Штаты не обязаны договариваться с КНР.

При этом Трамп дал понять, что открыт к торговой сделке, но КНР нужно заключить сделку с Соединенными Штатами, уточнила представитель Белого дома.

"Нет никакой разницы между Китаем и любой другой страной за исключением того, что они намного больше и КНР хочет получить то, что есть у нас, то, чего от нас желает каждая страна, – это американские потребители", – добавила Ливитт.

Она объяснила, что Китаю нужны деньги США.

Трамп в начале апреля ввел пошлины на импорт из 185 стран мира. Тогда тарифы на импорт из КНР составили 34%. В ответ китайские власти решили ввести дополнительные 34% пошлин на всю американскую продукцию.

В связи с этим Вашингтон вновь увеличил тарифы на товары из Китая, на этот раз уже до 104%. Следом уже Пекин утвердил повторное увеличение тарифа на импорт из США до 84%.

Позже Трамп поднял тариф против Китая до 125%, а КНР, в свою очередь, ответила повышением пошлин до такого же уровня. После этого американский президент установил пошлины на китайские товары в размере до 145%.