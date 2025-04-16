США пригрозили Китаю пошлинами в размере 245%

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Американская администрация может ввести пошлины в отношении импорта из Китая в размере 245% из-за обострения торгового конфликта. Об этом заявила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что в начале апреля американский президент Дональд Трамп ввел пошлины в размере 10% в отношении всех государств и индивидуальные тарифы для стран, "с которыми у США самый большой торговый дефицит". Таким образом глава Белого дома намеревался "уравнять условия игры и обеспечить национальную безопасность Америки".

Как утверждает Белый дом, в результате более 75 государств вышли на переговоры с США для урегулирования ситуации.

"На фоне этих обсуждений введение индивидуальных тарифов приостановлено (для всех стран. – Прим. ред.), за исключением Китая, который принял ответные меры. В результате того, что Китай принял ответные меры, ему теперь грозят пошлины в размере до 245% на импорт в США", – сказано в сообщении.

К настоящему времени американская пошлина в отношении Китая достигла отметки в 145%, ответные тарифы КНР – 125%.

При этом СМИ считают, что действия Трампа обречены на провал, поскольку мировые лидеры считают доводы советников республиканца лишь "показухой" и не поддержат его. Кроме того, внешняя политика США зависит от рынка госдолга, что ограничивает возможности повышать тарифы, а Китай хорошо подготовлен к экономическому противостоянию и может заменить американский спрос внутренним.

