Трамп заявил, что США получают рекордные суммы благодаря пошлинам

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США получают рекордные суммы благодаря введенным пошлинам. В результате инфляция в стране падает, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, из-за пошлин в США снижаются цены на почти все товары, включая бензин и продовольствие.

"Обещания даны, обещания сдержаны", – указал глава Белого дома.

Трамп объявил о введении таможенных пошлин в отношении большинства мировых стран по принципу взаимности в начале апреля этого года, назвав меру наступлением экономической независимости страны.

Сначала тариф в отношении Китая достиг 34%, в ответ на что страна ввела свои пошлины в размере 34% на всю американскую продукцию. Однако затем США решили увеличить тариф до 104% из-за отказа Китая снять ответные санкции. Трамп обвинил КНР в использовании нечестных методов, заявив, что страна манипулирует валютой для компенсации пошлин.

В свою очередь, власти Китая увеличили дополнительную пошлину до 84%. Спустя еще некоторое время Трамп заявил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении КНР до 125%, а затем и до 145%.

