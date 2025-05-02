Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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02 мая, 21:15

Общество

Москвичи поделились последствиями прошедшего снегопада в городе

Москвичи поделились последствиями прошедшего снегопада в городе

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 мая

Оранжевый уровень опасности из-за заморозков объявлен в столичном регионе

Рекламные конструкции упали из-за циклона в Московском регионе

"20 минут": буллинг

Северные и северо-западные округа Подмосковья больше всего пострадали от циклона

Несколько деревьев упали в подмосковном Королеве

"Мой район. Новости": москвичи с сахарным диабетом могут получить бесплатные глюкометры

Дептранс сообщил, что из-за снегопада в Москве могут быть задержки наземного транспорта

В Москве прошла акция памяти погибших в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Москвичи поделились последствиями прошедшего снегопада в городе.

Все желающие также могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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