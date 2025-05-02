Более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Электричество отключилось в более чем 90 населенных пунктах Подмосковья в ночь на 2 мая. Это произошло из-за аномальных погодных условий, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что из-за циклона с мокрым снегом и сильным ветром на проводах образовалась наледь, которая и привела к сбою.

"По всей области обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек", – сказал глава региона.

По его данным, сильнее всего пострадали северные и северо-западные округа – Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. В Сергиевом Посаде электричества лишились 46 населенных пунктов, отключены оказались 11 котельных.

Вместе с тем в Дмитровском округе остаются без света 47 населенных пунктов. Там не работает 21 котельная. Тем временем в Талдоме специалисты убирают с дорог поваленные деревья. Они также преступили к ремонту ЛЭП.

Воробьев уточнил, что на местах работают более 200 аварийных бригад, занятых ликвидацией последствий непогоды.

"Бригады Россетей, Мособлэнерго и специалисты аварийно-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения, как только это будет сделано, оперативно запустим котельные, которые остались без электричества", – подчеркнул он.

Глава региона отметил, что сроки устранения аварий станут известны позже.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 мая в Москве выпало 14 миллиметров снега, что соответствует 22% от месячной нормы осадков для мая. Такие данные были зафиксированы на метостанциях на ВДНХ и Балчуге.

Самый сильный снегопад прошел в Дмитрове, где выпал 21 миллиметр осадков, а также в Ново-Иерусалиме и Талдоме, где зафиксировали 22 миллиметра снега, и в Клину, на территории которого снежный покров достиг 25 миллиметров в высоту. Такие показатели соответствуют 35% от месячной нормы осадков.