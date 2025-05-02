Движение на участках Савеловского направления МЖД затруднено из-за падения деревьев

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение поездов на однопутных участках Савеловского направления Московской железной дороги оказалось затруднено в результате падения деревьев, сообщила пресс-служба МЖД.

"По причине ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру затруднено движение поездов на однопутных участках Савеловского направления МЖД Соревнование – Большая Волга, Вербилки – Савелово, а также двухпутном Катуар – Лобня", – уточняется в публикации.

В настоящий момент на месте происшествия ведутся работы по устранению неполадок. Для сохранения дальнейших перевозок решено запустить компенсационные автобусы.

Представители МЖД обратились к пассажирам с извинениями за доставленные неудобства, а также подчеркнули, что уже принимают меры для восстановления движения поездов в штатном режиме.

В ночь на 2 мая в Москве выпало 14 миллиметров снега, что соответствует 22% от месячной нормы осадков для мая. Такие данные были зафиксированы на метостанциях на ВДНХ и Балчуге. При этом в Тушино выпало 11 миллиметров снега.

В столичном Дептрансе предупредили, что в связи с непогодой москвичи могут столкнуться с локальными задержками наземного транспорта. При этом некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

