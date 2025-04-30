ЦППК назначила дополнительные поезда до Ржевского мемориала в преддверии 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восемь дополнительных поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) будут курсировать до Ржевского мемориала в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Дополнительные составы будут отправляться от Курского вокзала в период с 1 по 2 и с 8 по 9 мая в 06:51, а приезжать на станцию Муравьево в 11:43. В рамках этого маршрута поезд будет делать остановку в 11:34 на станции Ржевский мемориал.

В обратном направлении дополнительные составы будут отправляться от станции Муравьево в 15:42, а приезжать в Москву в 20:32. Остановку поезда будут делать в 15:51 на станции Ржевский мемориал.

"Таким образом, с учетом поездов, которые ходят в обычном режиме, посетить Ржевский мемориал можно будет с 1 по 4 и с 8 по 11 мая", – сказано в сообщении ЦППК.

Ознакомиться с расписанием после внесения изменений в график движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на сайте перевозчика.

Между тем расписание поездов ЦППК скорректировано в период майских праздников. Изменения будут действовать в период с 30 апреля по 11 мая.

В результате 30 апреля и 7 мая составы будут курсировать по расписанию пятницы, 1–3 и 8–10 мая – по расписанию субботы, а 4 и 11 мая – по расписанию воскресенья. Кроме того, будут назначены 60 дополнительных электричек.

