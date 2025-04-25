ЦППК упростит оформление бесплатного проезда для ветеранов ВОВ с 28 апреля по 31 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) упростит процедуру получения бесплатного проезда участникам и ветеранам ВОВ в период с 28 апреля по 31 мая.

Стандартно для получения льготного билета необходимы социальная карта или выписка из набора социальных услуг вместе с паспортом. Однако в период с 28 апреля по 31 мая ветеранам ВОВ достаточно предъявить удостоверение личности и любой документ, подтверждающий их статус.

Сопровождающим лицам для бесплатного проезда в эти даты потребуется только паспорт.

Ранее сообщалось, что ЦППК совместно с Московской железной дорогой (МЖД) планирует запустить 60 дополнительных экспрессов в период майских праздников.

С 30 апреля по 11 мая пригородные поезда в МЖД перейдут на специальный график движения: 30 апреля и 7 мая составы будут следовать по расписанию пятницы; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая – по субботнему расписанию; 4 и 11 мая – по воскресному расписанию.

Кроме того, расписание изменится и в региональных центрах. Подробности можно будет найти в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" или на официальном сайте перевозчика.