Минтранс России: очередь на подъезде к Крымскому мосту начинает снижаться

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Очереди на Крымском мосту скопились из-за рекордного потока туристов, которые собираются посетить регион во время майских праздников. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

1 мая на пункте досмотра на Крымском мосту со стороны Краснодарского края было зафиксировано рекордное количество автомобилей – к 11:00 наблюдалось свыше 3 тысяч машин, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



"Очередь, возникшая на досмотре со стороны Тамани, возникла из-за пикового увеличения количества автомобилей, прибывших к мосту в районе 05:00", – сказано в заявлении ведомства.

Министерство также пояснило, что на въезд в Крым перед транспортным переходом через Керченский пролив работают две площадки, где осуществляется ручной досмотр. Специалисты успевают в час проверить свыше 650 машин.

В настоящее время число проверяемых автомобилей превышает количество прибывающих, в связи с чем очередь постепенно уменьшается. Кроме того, на автоподходах для ожидающих граждан были организованы дополнительные туалеты, а также раздача питьевой воды.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что на подъездах к Крымскому мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности, поэтому любое транспортное средство и багаж пассажиров тщательно проверяется.

"В целях снижения времени досмотра рекомендуем не отягощать поездку чрезмерным количеством багажа и компактно упаковывать его, чтобы обеспечить быструю выгрузку для просмотре на ленте интероскопа", – посоветовали в Минтрансе РФ.

Также ведомство напомнило, что попасть в Крым на машине можно и по маршруту через Мариуполь и Мелитополь.

Ранее сообщалось, что интерес к поездкам по России на майские праздники вырос среди москвичей на 5%. Наиболее востребованной оказалась Новосибирская область.

