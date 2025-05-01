Очередь из более 3 тысяч автомобилей скопилась у Крымского моста

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Очередь из более 3 тысяч автомобилей образовалась у Крымского моста. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

"В очереди со стороны Тамани находятся 2 635 транспортных средств. Ожидание около четырех часов", – сказано в сообщении.

Кроме того, со стороны Керчи скопилась очередь из 450 машин. Водители проводят в ожидании около 2 часов.

Ранее ЦОДД спрогнозировал наибольший поток авто из Москвы за город 1 мая. Совокупное число автомобилей в этот день в Москве достигнет 2,47 миллиона авто.

