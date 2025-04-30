Россиянам рассказали, когда выгоднее вызывать такси в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В РФ самый высокий спрос на такси прогнозируется во второй половине дня 30 апреля, так как люди поедут в магазины за необходимыми продуктами для открытия дачного сезона. Это следует из исследования "Яндекс Go".

Кроме того, 30-го числа люди раньше поедут домой из-за сокращенного рабочего дня. Однако уже в первую неделю майских праздников спрос на поездки на такси снизится в среднем на 10–15% по сравнению с последней неделей апреля.

При этом в первых числах мая количество такси на дорогах также уменьшится, поскольку некоторые водители захотят отдохнуть в праздничные дни. В среднем число таксистов, готовых выйти на работу, сократится на 3–5%, а на линии они будут находиться на 7–10% меньше времени.

Из-за снижения спроса в первых числах мая будет уменьшена в среднем на 10–15% и стоимость поездок по городу. Аналитики "Яндекс Go" также посоветовали в праздники заказывать такси по утрам, так как люди в это время не торопятся на работу.

"В итоге нет выраженного часа пик, утром и днем реже срабатывает повышающий коэффициент, так как водителей хватает на все заказы, а цены становятся доступнее", – уточнили в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба "Яндекс Go"

Кроме того, аналитики определили, что в праздничные дни не будет фиксироваться вечерний час пик. Однако в "Яндекс Go" предупредили, что с 18:00 до 02:00 спрос может увеличиться в среднем на 10–20 процентов, а средняя стоимость поездок по городу вырастет на 10 процентов.

В компании пояснили, что рост цен на услуги такси в вечернее время в период майских праздников связан с тем, что многие поедут развлекаться или, наоборот, возвращаются из ресторанов или с прогулок. Именно поэтому заказов может быть больше, чем свободных водителей на линии.

Также аналитики обратили внимание граждан на востребованность поездок на такси по межгороду. Число предзаказов в сервисе "Межгород" на 1 мая уже увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей, указали в "Яндекс Go". В основном москвичи хотят добраться до Чехова, Нарофоминска и Истры, а жители и гости Калининграда – до Зеленоградска.

Для длительных поездок в соседние пригороды в компании посоветовали использовать каршеринг. Аренда машины в "Яндекс Драйв" на сутки будет стоить 3 959 рублей.

Ранее в столичном Дептрансе прогнозировали, что наибольший поток машин из столицы за город ожидается 1 мая. Это связано с тем, что большинство горожан будут выезжать за пределы Москвы в преддверии майских праздников. Общее число автомобилей в этот день в столице достигнет 2,47 миллиона авто.

