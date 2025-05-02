02 мая, 07:33Транспорт
Москвичей предупредили о возможных задержках наземного транспорта из-за непогоды 2 мая
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы /Максим Мишин
Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта в Москве 2 мая, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Также некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. В Дептрансе просят пассажиров внимательнее слушать объявления водителей.
Ране стало известно, что на участке улицы Моховая будет ограничено движение автотранспорта 5 и 11 мая. Ограничительные меры коснутся двух полос улицы на пересечении с улицей Большая Никитская.
Москвичам рассказали о транспортных изменениях на майские праздники. В ближайшие дни движение и парковка будут периодически недоступны на ряде улиц в ЦАО, ЗАО и ЮВАО.
Видимость на дорогах Москвы ухудшится до 600 метров из-за непогоды
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