Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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02 мая, 07:33

Транспорт

Москвичей предупредили о возможных задержках наземного транспорта из-за непогоды 2 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы /Максим Мишин

Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта в Москве 2 мая, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Также некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. В Дептрансе просят пассажиров внимательнее слушать объявления водителей.

Ране стало известно, что на участке улицы Моховая будет ограничено движение автотранспорта 5 и 11 мая. Ограничительные меры коснутся двух полос улицы на пересечении с улицей Большая Никитская.

Москвичам рассказали о транспортных изменениях на майские праздники. В ближайшие дни движение и парковка будут периодически недоступны на ряде улиц в ЦАО, ЗАО и ЮВАО.

Видимость на дорогах Москвы ухудшится до 600 метров из-за непогоды

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