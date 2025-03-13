ЕСПЧ признал Украину виновной в непринятии мер по недопущению трагедии в Одессе

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину ответственной за непринятие мер по предотвращению насилия и спасению жизней людей во время событий в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщается на сайте суда.

"Действующие власти не сделали все, что от них можно было ожидать, чтобы предотвратить насилие <...>, остановить насилие после его начала и обеспечить своевременные меры по спасению людей", – говорится в документе.

Согласно документу судебной инстанции, киевские власти также не провели должного расследования по итогам событий в Одессе. В результате ЕСПЧ обязал Украину выплатить истцам различные суммы для компенсации нематериального ущерба, а также судебных издержек.

2 мая 2014 году в Доме профсоюзов в Одессе находились активисты "Антимайдана", собиравшие подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Радикалы из "Правого сектора" (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) окружили здание и подожгли его. Жертвами трагедии стали 48 человек, еще 240 получили ранения.

Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявлял, что виновников найдут и покарают. Россия, по его словам, знает, кто стоит за преступлением. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что виновные в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе должны быть наказаны. По его мнению, у таких преступлений не бывает срока давности, а отсутствие наказания является позорной страницей истории Украины.