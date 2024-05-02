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02 мая, 12:29

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Песков: виновные в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе должны быть наказаны

Песков заявил, что виновные в трагедии в Одессе должны быть наказаны

Фото: ИТАР-ТАСС/Думская.net/ Максим Войтенко

Виновные в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе должны быть наказаны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, у таких преступлений не бывает срока давности. Отсутствие же наказания для причастных представитель Кремля считает недопустимой и позорной страницей истории Украины.

"Мы помним всех тех, кто тогда трагически погиб, и мы убеждены, что те, кто стоит за этим преступлением, должны быть наказаны", – сказал Песков.

Он также призвал абсолютно серьезно воспринимать слова главы движения "Другая Украина", бывшего лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука о трагедии в Одессе в 2014 году.

"Он был внутри этих событий. Его описание чрезвычайно важно", – сказал пресс-секретарь.

В 2014 году в Доме профсоюзов в Одессе укрылись активисты "Антимайдана", собиравшие подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Радикалы из "Правого сектора" (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) окружили здание и подожгли его. По данным МВД Украины, жертвами трагедии стали 48 человек, еще 240 получили ранения.

Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что виновников найдут и покарают. Он акцентировал внимание на том, что причастные к трагедии до сих пор не найдены и никто на Украине не занимается их поисками. При этом Россия, по его словам, знает, кто стоит за преступлением.

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