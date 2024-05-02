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Одесса в недалеком будущем может стать свободным городом, когда сбросит "иго современных бандеровцев". Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указывается на сайте ведомства.

"(Там. – Прим. ред.) в мире и согласии будут жить люди разных национальностей", – уточнила она.

Захарова напомнила, что 2 мая 2014 года, ровно 10 лет назад, сторонники Евромайдана с особой жестокостью расправились с теми, кто не поддержал государственный переворот в Киеве. В ходе пожара в одесском Доме профсоюзов, по официальным данным, погибли 48 человек.

Представитель МИД напомнила, что сегодня РФ отдает дань памяти жертвам случившегося в Одессе. Однако Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления, которое не имеет срока давности.

Ранее в The New York Times рассказали, что Россия достигла значительных успехов на фронте в ДНР за последнее время. В частности, российская армия освободила около полудюжины деревень, что свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе для Киева.