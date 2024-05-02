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02 мая, 15:16

Политика

Память погибших в одесском Доме профсоюзов почтили более 4 тыс активистов

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Активисты "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты" организовали в 40 российских регионах акцию "Одесса. Помним", сообщает ТАСС.

Участие в мероприятиях приняли свыше четырех тысяч человек. Они почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

В Москве более 1,5 тысячи активистов вышли к бывшему посольству Украины с плакатами и портретами погибших. В Санкт-Петербурге активисты с плакатами прошли до здания бывшего Генерального консульства Украины.

В 2014 году в Доме профсоюзов в Одессе укрылись активисты "Антимайдана", собиравшие подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Радикалы из "Правого сектора" (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) окружили здание и подожгли его. По данным МВД Украины, жертвами трагедии стали 48 человек, еще 240 получили ранения.

Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что виновников найдут и покарают. Он акцентировал внимание на том, что причастные к трагедии до сих пор не найдены и никто на Украине не занимается их поисками. При этом Россия, по его словам, знает, кто стоит за преступлением.

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