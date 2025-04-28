Цзядун: пошлины США оказали давление на рынок труда в Китае

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Усиление американских таможенных пошлин в отношении КНР негативно повлияло на китайский рынок труда. Об этом заявил замминистра трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая Юй Цзядун.

"Некоторые внешнеторговые компании столкнулись с трудностями в производстве и работе, это повлияло на занятость некоторых трудящихся, давление на трудоустройство продолжает расти", – отметил чиновник, которого цитирует ТАСС.

Китай готов обсуждать с американской стороной таможенные пошлины, однако Белый дом должен сделать первый шаг, поскольку именно США инициировали весь процесс пошлин, отмечал постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй.

На сегодняшний день тарифы на китайские товары в США достигли 145%, а ответные пошлины на импортные продукты из Штатов в Китае составили 125%.

Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что администрация США снизит таможенные пошлины в отношении товаров из Китая, однако тарифная ставка в любом случае не будет на нуле. Он также добавил, что экономические последствия увеличения импортных пошлин будут ощущаться в США еще какое-то время.