МИД КНР опроверг заявления США о начале переговоров по вопросу пошлин

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Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что китайские и американские власти якобы ежедневно проводят переговоры по поводу торговли и тарифов. Его слова передает ТАСС.

Сейчас, как уточнил представитель МИД КНР, стороны не ведут никаких консультаций или переговоров по тарифам, а также по достижению соглашения в этом вопросе.

В начале апреля Штаты ввели пошлины и ответные тарифы в отношении почти всех стран мира, в том числе для китайских товаров. На данный момент американская пошлина для Китая составляет 145%, ответные тарифы КНР – 125%.

Президент США Дональд Трамп уверен, что благодаря пошлинам в стране начали снижаться цены почти на все товары, включая бензин и продовольствие. Однако, несмотря на это, он пообещал снизить таможенные пошлины в отношении товаров из Китая.

Тем временем КНР начала искать другие рынки из-за высоких американских пошлин. В связи с этим страна планирует углубить экономические связи с Евросоюзом. Пекин уже выслал свои делегации в столицы европейских стран, чтобы оценить интерес Европы к инвестициям в Китай.