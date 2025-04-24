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Трамп: КНР и США ежедневно контактируют по вопросам торговли

Китай и США каждый день контактируют по вопросам торговли – Трамп

Фото: 123RF/tomasra

Представители США и Китая проводят контакты по вопросам торговли на ежедневной основе. Об этом сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

"Каждый день", – приводит ответ Трампа РИА Новости.

Ранее Трамп сообщал, что США снизят таможенные пошлины в отношении товаров из Китая, однако тарифная ставка в любом случае не будет на нуле. Он также добавил, что экономические последствия увеличения импортных пошлин будут ощущаться в США еще какое-то время.

Власти США ввели пошлины и зеркальные тарифы для практически всех стран мира, включая Китай, в начале апреля. После нескольких повышений тарифов пошлины на китайские товары в США выросли до 145%, тогда как ответные тарифы Пекина на импорт из США составили 125%.

Трамп уверен, что благодаря пошлинам в стране начали снижаться цены на почти все товары, включая бензин и продовольствие. При этом в торговом споре Вашингтона и Пекина мяч находится на стороне КНР, так как торговая сделка больше нужна именно Китаю, отметил лидер США.

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