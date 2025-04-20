WSJ: Трамп приостановил введение пошлин после общения с главами министерств

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Президент США Дональд Трамп приостановил введение пошлин. Такое решение он принял после разговора с главой министерства финансов Скоттом Бессентом и главой министерства торговли Говардом Лютником, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, главы министерств убеждали Трампа приостановить агрессивный тарифный план. При этом торговый советник американского лидера Питер Наварро настаивал на сохранении пошлин. Позже Трамп опубликовал пост на своей странице в Truth Social с сообщением о приостановке введения некоторых пошлин.

В материале также утверждается, что после вступления в силу торговых пошлин Трампа рухнули фондовые рынки. Это, в свою очередь, вызвало сильные беспокойства в Белом доме. Кроме того, по словам журналистов, Наварро не был поставлен в известность о разговоре с главами министерств.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля.

Позже глава Белого дома приостановил на 90 дней действие взаимных пошлин в отношении некоторых стран. Трамп рассказал, что к властям Штатов обратились более 75 стран, призвав к переговорам по вопросам тарифов.

По словам американского президента, США получают рекордные суммы благодаря введенным пошлинам. В результате инфляция в стране падает, также снижаются цены на почти все товары, включая бензин и продовольствие.