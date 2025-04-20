Bloomberg: торговые пошлины Трампа ухудшают прогноз роста мировой экономики

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В ближайшее время Международный валютный фонд (МВФ) может понизить прогноз роста мировой экономики из-за торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg.

Мировая экономика вскоре испытает на себе первые ударные волны, спровоцированные новой тарифной политикой Соединенных Штатов. В связи с этим МВФ 22 апреля может объявить об ухудшении глобального прогноза роста.

Напомним, Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля.

При этом в результате нескольких повышений тарифов пошлины на китайские товары в США выросли до 145%. В ответ на это Пекин планирует углубить экономические связи с Евросоюзом (ЕС), чтобы выйти на новые рынки.

Также эксперты отмечают, что из-за пошлин Трампа, Китай может укрепить свои экономические и политические позиции в Юго-Восточной Азии. По их мнению, если США продолжат вести такую торговую политику и закроются от стран Юго-Восточной Азии, то Китай легко станет для них главным игроком на международном рынке.