Bloomberg: США вводят пошлины на солнечные панели из Юго-Восточной Азии

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США вводят пошлины до 3 521% на импорт солнечных панелей из стран Юго-Восточной Азии, сообщает Bloomberg.

По данным СМИ, самый высокий тариф установлен для Камбоджи – 3 521%. Производители из Малайзии получили пошлины в размере 34,4%, Вьетнама – 395,9% Таиланда – 375,2%.

Поводом для такого решения стало торговое расследование, которое, уточняет агентство, показало, что техника из этих государств поступала в Соединенные Штаты по демпинговым ценам. При этом азиатские производители получали выгоду от государственных субсидий.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд может понизить прогноз роста мировой экономики из-за торговых пошлин, введенных американским лидером Дональдом Трампом. Как утверждают журналисты, мировая экономика вскоре испытает на себе первые удары, спровоцированные новой тарифной политикой Штатов.

При этом сам Трамп заявлял, что США получают рекордные суммы благодаря введенным пошлинам. С его слов, в стране снижаются цены на почти все товары, в том числе бензин и продовольствие.