Трамп пообещал сделать США богаче и религиознее

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Американский президент Дональд Трамп пообещал сделать США сильнее, богаче и религиознее. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Мы вместе сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и более религиозной, чем когда-либо", – сказал Трамп.

В других своих публикациях он также поздравил сограждан с Пасхой.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты получают рекордные суммы благодаря введенным пошлинам. По словам американского лидера, в США снижаются цены на почти все товары, включая бензин и продовольствие, а инфляция в стране падает. На фоне этого Трамп сказал, что его "обещания сдержаны".

Президент США объявил о введении таможенных пошлин в отношении большинства мировых стран по принципу взаимности в начале апреля этого года, назвав меру наступлением экономической независимости страны.