РИА Новости: США сокращают военное присутствие в Сирии до 1000 человек

Фото: 123RF/bumbledee

Пентагон 18 апреля подтвердил, что в ближайшие месяцы планирует сократить число военных в Сирии до менее 1000 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

При этом армия США продолжит наносить удары по оставшимся в Сирии террористам группировки "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ). В качестве причины сокращения военного присутствия в Сирии Пентагон назвал успехи армии в борьбе с коалиционными силами террористов, в частности их территориальное поражение, которое они понесли в 2019 году.

Ранее стало известно, что в результате авиаударов авиаударов США по порту в Йемене погибло более 30 человек, еще около 80 оказались ранеными. По сообщениям местных СМИ, авиаудары продолжались после того, как на место происшествия прибыли бригады врачей и сотрудники службы гражданской обороны.