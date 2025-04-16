Axios: Трамп приказал отменить брифинг Пентагона с Маском

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Президент США Дональд Трамп распорядился отменить брифинг Пентагона с участием американского предпринимателя Илона Маска. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо.

"Какого черта тут делает Маск? Убедитесь, что он не придет", – приводит собеседник портала слова главы Белого дома.

Инсайдер отметил, что Трамп "все еще очень любит" Маска, однако для него существуют определенные "красные линии".

Отметим, что, по данным New York Times, на брифинге Маску могли раскрыть секретные планы США на случай конфликта с Китаем – страны, где предприниматель ведет свой бизнес.

Ранее американский лидер заявил, что бизнесмен Маск покидает госслужбу. В связи с этим департамент по повышению эффективности правительства (DOGE) может прекратить свою работу.

Трамп признался, что ему не нужен Маск в Белом Доме. Также он отметил, что предприниматель "проделал фантастическую работу".