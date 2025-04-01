Трамп заявил об увольнении Маска с госслужбы через 130 дней

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Департамент по повышению эффективности правительства (DOGE) может прекратить свою работу из-за того, что бизнесмен Илон Маск уйдет с госслужбы через 130 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американского президента Дональда Трампа.

"Я думаю, что он потрясающий, но я также думаю, что у него есть большая компания, которой он должен управлять, и поэтому в какой-то момент он собирается вернуться. Он хочет этого. Я буду держать его столько, сколько смогу. Он очень талантливый парень", – указал глава Белого дома.

Кроме того, американский лидер выразил признательность Маску за его труды, а также осудил тех, кто портит автомобили Tesla и дилерские центры, принадлежащие компании предпринимателя.

Ранее СМИ сообщили, что Маск посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления, где провел встречу с главой ведомства Джоном Рэтклиффом, его заместителем Майклом Эллисом и другими высокопоставленными сотрудниками спецслужбы.

Между тем Маск подтвердил планы собственной технологической компании Neuralink о первом в истории вживлении зрительного чипа Blindsight в человеческий мозг. Он указал, что разрешение зрения пациента изначально будет низким. Однако в Neuralink рассчитывают, что в будущем человек с имплантом сможет обладать "сверхчеловеческим" зрением.

