Маск назвал террористическими актами нападения на объекты Tesla

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Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал нападения на объекты компании Tesla, назвав их террористическими актами. Об этом пишет RT, ссылаясь на публикацию Маска в соцсетях.

"Нет никаких сомнений в том, что стрельба по магазинам Tesla и поджог зарядных станций – это террористические акты", – сказал он.

В начале 2025 года автомобильная компания столкнулась с серией нападений и актов вандализма. В январе неизвестные попытались поджечь дилерский центр Tesla в городе Ловленд в штате Колорадо. Подозреваемой стала 40-летняя Люси Грейс Нельсон, ее задержали.

Позже неизвестные обстреляли автосалон компании в городе Сейлем в штате Орегон и оставили записку с пожеланием смерти Маску.

