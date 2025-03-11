BBI: Илон Маск потерял за сутки почти 30 миллиардов долларов

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Американский предприниматель Илон Маск потерял за сутки порядка 29 миллиардов долларов на фоне падения акций его компании Tesla, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В понедельник, 10 марта, по результатам торгов акции автопроизводителя упали в цене на 15,43%, до 222,15 доллара. При этом с начала года акции компании подешевели почти в два раза. К концу 2024 года их стоимость составляла 403,84 доллара.

Технологический индекс Nasdaq Composite, включающий в себя акции Tesla, потерял 4% на американских торговых площадках в понедельник из-за распродажи. Также до этого аналитик UBS понизил целевую стоимость акций компании до 225 долларов за штуку, что на 34 доллара меньше предыдущего прогноза в 259 долларов.

Таким образом, по итогам торгов состояние Маска можно было оценить в 301 миллиард долларов. Отмечается, что с начала года он уже потерял около 30% состояния.

Ранее СМИ сообщали, что состояние Маска впервые за два месяца 2025-го упало ниже 400 миллиардов долларов. За этот период акции компании потеряли 27% после достижения исторического максимума в середине декабря 2024 года, когда предприниматель стал обладателем примерно 439,2 миллиарда долларов.

Также в прошлом году победа Дональда Трампа на выборах президента США поспособствовала росту акций Tesla. Они выросли на 65% на фоне ожиданий упрощения правил для самоуправляемых автомобилей и отмены налоговых льгот для конкурентов компании.