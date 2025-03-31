31 марта, 18:56Наука
Маск подтвердил, что Neuralink планирует вживление зрительного чипа в мозг человека
Фото: 123RF/buzzfuss
Американский предприниматель Илон Маск подтвердил планы собственной технологической компании Neuralink о первом в истории вживлении зрительного чипа Blindsight в человеческий мозг. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на социальные сети бизнесмена.
В соцсети X Маск репостнул запись одного из пользователей, который уверял, что информацию о вживлении чипа в конце 2025 года предприниматель сообщил во время выступления в Висконсине.
Как рассказал бизнесмен, разрешение зрения пациента изначально будет низким. Однако в Neuralink рассчитывают, что в будущем человек с имплантом сможет обладать "сверхчеловеческим" зрением.
В начале прошлого года Маск сообщил, что первый пациент, которому вживили в мозг чип Neuralink, чувствует себя хорошо. При этом 29-летний Нолан Арбо, парализованный ниже плеч, рассказывал, что использует устройство почти весь день.
Чип позволил ему управлять смартфоном и компьютером, применяя силу мысли. По словам Маска, в первую очередь данный чип был создан для людей, лишенных возможности использовать конечности.
После этого устройство вживили в мозг второму пациенту. По информации компании, благодаря устройству он улучшил свою способность играть в видеоигры и начал учиться использовать программы автоматизированного проектирования.
"Техно": компания Neuralink создала технологию, позволяющую видеть слепым