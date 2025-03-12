ABC: австралиец прожил более 100 дней с полностью искусственным сердцем

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Сорокалетний житель австралийского штата Новый Южный Уэльс стал первым в мире человеком, который прожил более 100 дней с искусственным титановым сердцем. Об этом сообщает телеканал ABC.

"Первый в Австралии имплант искусственного сердца был признан успешным после того, как его реципиент стал первым человеком в мире, выписанным из больницы с этим высокотехнологичным устройством", – подчеркнул телеканал.

По данным СМИ, у мужчины была сердечная недостаточность, поэтому он согласился на установку искусственного сердца. Операция была проведена в ноябре прошлого года в больнице Сиднея. На минувшей неделе искусственное сердце заменили донорским.

Как отметил телеканал, вес импланта BiVACOR составляет около 650 граммов. Он работает на основе роторного насоса и магнитной левитации, благодаря чему имитирует естественный кровоток и предотвращает износ устройства.

Изобретатель BiVACOR Дэниел Тиммс отметил, что в настоящее время задача состоит в росте производства устройства. Ожидается, что через несколько лет оно будет имплантироваться большему числу людей.

Ранее ученые из России первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ), который способен подсказывать правильный ответ на любой вопрос. Сотрудники лаборатории провели эксперимент совместно с учеными МГУ.

Исследователи использовали нейроинтерфейс, который стимулирует мозг электрически. По их словам, подопытная Пифии смогла ответить на любой вопрос с помощью клавиатуры.

