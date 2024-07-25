Обладатель импланта Neuralink рассказал, что ему было страшно участвовать в эксперименте

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Первый обладатель мозгового импланта Neuralink Нолан Арбо рассказал в беседе с РИА Новости, что осознавал риски своего участия в эксперименте, но не сомневался в его необходимости.

Арбо был парализован в результате несчастного случая, который произошел во время купания на озере семь лет назад. Мужчина был полностью обездвижен от плеч. Он отметил, что многие его друзья испытывали сомнения в том, стоит ли ему участвовать в проекте, на фоне рисков из-за отсутствия испытаний подобных технологий на людях.

"Они могли многое мне сказать, особенно принимая во внимание фигуру Илона Маска и сопряженные с ним истории, так скажу: было много жестких дискуссий с друзьями", – отметил Арбо.

Он также рассказал, что процесс подбора участника для первого эксперимента Neuralink начинался с подачи соответствующей заявки и завершался финальным интервью. На это потребовалось около месяца, в течение которого он проходил разнообразные психологические тесты и участвовал в лабораторных исследованиях.

Однако итоговое решение об участии в проекте мужчина доверил своим родителям, которые поддержали его. Но, как признался собеседник агентства, его мама "немного волновалась" по поводу предстоящей операции на мозге. При этом, подчеркнул Арбо, его родители хотели, чтобы он "был счастлив и делал то, что хочет делать".

"Я всегда считал, что, если я смогу сделать это, я должен это сделать <...> если бы я отказался от такой возможности и что-то плохое случилось с другим первым участником, я бы себя не простил", – заявил мужчина.

При этом он подчеркнул, что осознавал все завязанные с этим риски, поскольку мозг оставался его "последней функциональной частью". В связи с этим мужчина боялся ложиться на операцию, но был уверен в своем желании сделать это.

В начале 2024 года американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что 29-летний мужчина, который стал первым человеком с вживленным в мозг чипом Neuralink, чувствует себя хорошо. Арбо рассказывал, что пользуется чипом почти весь день.

Устройство позволило ему управлять смартфоном и компьютером, применяя силу мысли. По словам Маска, в первую очередь данный чип был создан для людей, лишенных возможности использовать конечности.