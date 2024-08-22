Второй пациент с вживленным чипом Neuralink может силой мысли создавать 3D-объекты

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Второй участник эксперимента компании Neuralink по вживлению чипа в мозг может создавать 3D-объекты силой мысли. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как отмечается в сообщении, благодаря импланту Link пациент улучшил свою способность играть в видеоигры и начал учиться использовать программы автоматизированного проектирования.

"Когда я могу взять свою идею, воплотить ее и получить готовый продукт, у меня возникает ощущение, будто я снова что-то создаю", – сказал он.

В компании также добавили, что после завершения первой исследовательской сессии второй пациент продолжил тестировать возможности чипа во время игры в шутер Counter-Strike 2.

Neuralink надеется, что их устройство в дальнейшем позволит пользователям питаться и передвигаться самостоятельно с помощью роботизированной руки или на инвалидном кресле благодаря чипу.

В начале 2024 года американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что 29-летний Нолан Арбо, который стал первым человеком с вживленным в мозг чипом Neuralink, чувствует себя хорошо. Мужчина рассказывал, что пользуется чипом почти весь день.

Устройство позволило ему управлять смартфоном и компьютером, применяя силу мысли. По словам Маска, в первую очередь данный чип был создан для людей, лишенных возможности использовать конечности.

Позже второй пациент также получил имплант в мозг от компании. Как поделился Маск, в мозгу второго пациента работают 400 электродов.

